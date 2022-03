Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Zeugen gesucht

Werlte (ots)

Am Samstag kam es in der Sögeler Straße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines grauen Seat parkte gegen 11.45 Uhr sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes. Als er dann gegen 12.30 Uhr zu seinem Seat zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der Beifahrertür fest. Der Verursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg (04961-9260) in Verbindung zu setzen.

