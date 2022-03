Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Einfamilienhaus

Lingen (ots)

In der Nacht von Sonntag 21 Uhr bis Montag 2 Uhr kam es in der Straße An der Schonung zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu dem Haus und entwendeten Elektronikartikel, sowie PKW-Schlüssel. Im Anschluss durchsuchten die Täter die geparkten Autos der Eigentümer auf der Hofeinfahrt nach Diebesgut und entkamen ohne Beute. Der Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell