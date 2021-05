Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 35-Jähriger leistet nach Diebstahl Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend beging ein 35-Jähriger in einem Discounter in der Wobachstraße in Bietigheim einen Diebstahl und leistete anschließend bei seiner vorläufigen Festnahme Widerstand. Er musste später in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Mann war wohl gegen 19:00 Uhr alkoholisiert und ohne Mund-Nasen-Bedeckung in dem Discounter erschienen, hatte anscheinend eine Flasche Whiskey in seiner Jacke versteckt und so das Gebäude wieder verlassen. Als er kurze Zeit später mit der halbvollen Whiskeyflasche zurückkehrte, sprach ihn ein Angestellter auf den beobachteten Diebstahl an, woraufhin der 35-Jährige den Angestellten geschlagen und getreten haben soll.

Bei seiner anschließenden vorläufigen Festnahme durch die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten leistete er Widerstand, trat um sich und beleidigte die Einsatzkräfte mehrmals. Letztlich mussten ihm am Boden liegend Hand- und Fußfesseln angelegt werden.

Während einer Haftfähigkeitsuntersuchung durch einen Arzt in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Mannes, so dass der Rettungsdienst und ein Notarzt hinzugezogen wurden. Diese brachten den 35-Jährigen nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus.

