Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow/Westerende-Kirchloog - Schwerer Motorradunfall +++ Aurich/Sandhorst - Container brannte

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow/Westerende-Kirchloog - Schwerer Motorradunfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montag in Ihlow. Ein 36 Jahre alter Autofahrer war gegen 14.50 Uhr in Westerende-Holzloog auf der Auricher Straße in Fahrtrichtung Aurich unterwegs. In Höhe der Barsteder Straße wollte er nach ersten Erkenntnissen mit seinem VW nach links abbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Ein 22 Jahre alter nachfolgender Motorradfahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den VW auf. Durch den Aufprall geriet das Motorrad auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Peugeot. Der 22-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Auch ein Notarzt war vor Ort. In dem Peugeot wurde zudem ein Kind leicht verletzt. Die beiden Autofahrer blieben nach derzeitigem Erkenntnisstand unverletzt. Das Motorrad musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Fahrbahn mehrere Stunden gesperrt.

Brandgeschehen

Aurich/Sandhorst - Container brannte

In Aurich-Sandhorst kam es am Montag im 2. Dwarsweg zu einem Brandgeschehen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 12.50 Uhr alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen war der Inhalt eines Absetzcontainers in Brand geraten. Den eingesetzten Kräften der Feuerwehr gelang es, das Feuer zu löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell