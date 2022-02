Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verletzte bei Unfall auf Landesstraße 401

Mehlingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Landesstraße 401 zwischen Mehlingen und Sembach zu einem Unfall mit Verletzten gekommen. Eine 19-Jährige wollte aus Richtung Mehlingen kommend links in Richtung Baalborn abbiegen. Dabei übersah sie eine 63-Jährige, die ihr in ihrem PKW entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß. Herbeigeeilte Rettungskräfte brachten beide Frauen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens steht nicht fest. Die Landesstraße 401 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. |cst

