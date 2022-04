Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 17.04.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Sonstiges Geschehen

Aurich - Ruhige Einsatzlage der Polizei in Aurich am Ostersamstag (bis Ostersonntag 10 Uhr)

Im Zeitraum von Ostersamstag, 16.04.2022, bis zum frühen Ostersonntag (10:00 Uhr), 17.04.2022, verzeichnete die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund in der Stadt Aurich, den Gemeinden Südbrookmerland, Großefehn, Ihlow und der Stadt Wiesmoor, viele kleinere Einsatzlagen. Neben 15 Ruhestörungen und 7 Überprüfungen von Osterfeuern, kam es in Aurich zu Bränden eines Gestrüpps in der Hohegohlstraße und einer Rasenfläche im Denkmalsweg. Dazu wurden noch zwei Anzeigen durch die Polizeibeamten wegen Umweltverstößen in Großefehn eingeleitet, da die Osterfeuer durch die Verantwortlichen illegal zur Entsorgung genutzt worden sind. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Südbrookmerland - Brand eines Schuppens

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Samstag, 16.04.2022, gegen 15:42 Uhr, zu einem Brand eines Lagerschuppens im Hundertdiematsweg in Südbrookmerland. Die eingesetzte Feuerwehr löschte den Schuppenbrand, der sich in der Nähe eines Osterfeuers befand. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Sandhorst - Transporter brennt auf einem Feld

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Sonntagmorgen, 17.04.2022, gegen 04:05 Uhr, zu einem Brand eines Transporters Renault auf einem Feld im Franziusweg. Die eingesetzte Feuerwehr löschte den Fahrzeugbrand. Die Schadenshöhe wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Großheide - Körperverletzung

Zwei 21-jährige Männer aus der Samtgemeinde Hage suchten am Sonntag, gegen 03:00 Uhr, einen 40-jährigen Großheider Zuhause auf. Ursprünglich sollte ein Streit mit einer weiteren Person, die nicht vor Ort gewesen ist, vor dem Haus geklärt werden. Dieser Versuch missglückte offensichtlich, da einer der 21-Jährigen dem Großheider in das Gesicht schlug. Der 21-Jährige muss sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Norden - Diebstahl eines Pedelecs

Am Samstagmittag, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr, wurde in der Straße "Am Fridericussiel" ein Pedelec (Marke: Scott) eines 64-jährigen Mannes aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf entwendet. Das Pedelec stand zu diesem Zeitpunkt vor dem Haus. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Großheide - Frau betrunken gefahren

In Großheide überprüften Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen, 17.04.2022, um 03:40 Uhr, eine 44jährige Fahrerin eines VW Polo, die mit ihrem Auto in starken Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau erheblich Alkohol getrunken hatte. Ein freiwilliger Alkoholtest konnte aufgrund der Alkoholisierung der Frau nicht durchgeführt werden. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Sonstiges Geschehen

Krummhörn - Brand eines Einfamilienhauses

In der Krummhörn geriet ein Wohnhaus in der Eggerik-Beninga-Straße in Brand. Das Feuer wurde durch den Bewohner, einen 58-Jährigen, bemerkt. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte das Feuer gelöscht werden. Der 58-Jährige atmete bei einem vorherigen Löschversuch Rauchgas ein und musste leicht verletzt medizinisch versorgt werden. Es entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an.

Landkreis Wittmund

Wittmund - Radfahrerin leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Carolinensiel ist am Donnerstag eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Eine bislang unbekannte Person fuhr mit einem weißen Transporter gegen 13:55 Uhr unvermittelt von einem Parkstreifen auf die Kirchstraße. Dies führte dazu, dass eine 65-jährige Frau aus Nordrhein-Westfalen mit ihrem Mercedes Citan abrupt abbremsen musste und eine 41-jährige Frau aus Bremen mit ihrem Fahrrad auf den Mercedes auffuhr. Durch den Zusammenstoß stürzt die Radfahrerin und verletzt sich leicht. Der Fahrer des weißen Transporters oder Zeugen werden gebeten, sich unter 04462-9210 bei der Polizei zu melden.

