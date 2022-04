Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 16.04.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Versuchter Einbruch in Vereinsheim

In Südbrookmerland kam es zwischen Montag, 14.03.2022, 15 Uhr, und Freitag, 15.04.2022, 16:30 Uhr, zu einem versuchten Einbruch in ein Vereinsheim in der Georgsheiler Straße. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täter zunächst gewaltsam Zugang zum dortigen Tennisplatzgelände und brachen dann gewaltsam einen Geräteschuppen auf. Diebesgut wurde nicht erlangt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit

In Aurich kam es am Freitag, 15.04.2022, um 23 Uhr, zu einem Verkehrsunfall im Moorackerweg. Ein 63jähriger Mann beschädigte mit seinem Mercedes-Benz einen am Straßenrand geparkten schwarzen Renault-Clio in Wiesens. Es kam zu einem Unfall mit Sachschaden. Der Mercedes-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Unfallflüchtige festgestellt werden. Die Polizeibeamten stellten bei dem Mann Atemalkohol fest. Ein daraufhin durchgeführter freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille Atemalkoholkonzentration. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der Führerschein des Mercedes-Fahrers wurde sichergestellt und ein Verfahren eingeleitet. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 04941 606215.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde auf der Bundesstraße in Norden kurz nach Mitternacht der Fahrer eines VW Golf von der Polizei kontrolliert. Bei der Überprüfung des 23-jährigen PKW-Fahrers stellte sich dann heraus, dass dieser Drogen konsumiert hatte. Dem Mann wurde nach einem positiven Drogen-Vortest eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Hinte - Schwerer Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Hinte wurde am Freitag gegen 10 Uhr ein 78-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt. Ein 34-jähriger PKW-Fahrer hatte den stehenden Mopedfahrer beim Linksabbiegen gestreift, so dass dieser umkippte. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren.

Kriminalitätsgeschehen (Sonstiges Geschehen)

Hagermarsch - Körperverletzung

In sechs Fällen wurde die Polizei im Zeitraum von Freitagmittag bis Freitagabend zu Streitigkeiten gerufen. In den meisten Fällen konnten die Parteien beruhigt und eine Klärung herbeigeführt werden. In Hagermarsch kam es gegen 13:20 Uhr zu einem Streit, nachdem es angeblich zu einem Sachschaden beim Öffnen einer PKW-Tür gekommen war. Nach verbalem Beginn gerieten die Personen körperlich aneinander, ein 51-jähriger Mann erlitt dabei leichte Verletzungen. Bei der Aufnahme des Sachverhalts stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass es durch das Öffnen der Tür zu keinem Sachschaden gekommen war. Die ganze Aufregung war hier im wahrsten Sinne des Wortes umsonst. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

