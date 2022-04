POL-AUR: Südbrookmerland - Autofahrerin leicht verletzt Aurich - Radfahrer stießen zusammen Aurich - Unfallflucht Aurich - Ruhestörungen beschäftigen die Polizei

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank finanziert den Ausbau Erneuerbarer Energieträger in Kanada: So steuert sie für Bau und Betrieb von insgesamt fünf Onshore-Windparks in der kanadischen Provinz Alberta Fremdkapital in Höhe von insgesamt ca. 600 Mio. CAD bei. Damit ermöglicht die KfW IPEX-Bank die Erzeugung "grüner" Energie durch fünf Onshore Windprojekte: Jenner 1, 2 und 3 nördlich der Ortschaft Jenner ...

