Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Spiekeroog - Pflastersteine aus Fahrbahn entnommen Esens - Unfallflucht auf Parkplatz

Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Spiekeroog - Pflastersteine aus Fahrbahn entnommen

Unbekannte haben auf der Insel Spiekeroog mehrere Pflastersteine aus der Fahrbahn genommen und dadurch eine Gefahrenstelle verursache. Ereignet hat sich der Vorfall am Mittwoch zwischen 17 Uhr und 20:30 Uhr in der Straße Wittdün. Zu einer gefährlichen Situation kam es glücklicherweise nicht. Hinweise nimmt die Polizei unter 04976-706770 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfallflucht auf Parkplatz

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße in Esens. Eine 49-jährige Frau stellte ihren grauen VW Golf dort gegen 11:20 Uhr ab. Als sie kurze Zeit später zurückkam, stellte sie eine Beschädigung am Fahrzeug fest, welche vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeuges verursacht wurde. Hinweise nimmt die Polizei unter 04971-926500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell