POL-COE: Coesfeld, Wiesenstraße/ Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Coesfeld (ots)

Drei beschädigte Autos sind das Resultat eines Unfalls auf der Wiesenstraße am Montag (31.01.22). Gegen 9.50 Uhr verlor der unbekannte Fahrer eines weißen Audi R8 die Kontrolle über das Fahrzeug. Dadurch prallte dieses gegen zwei geparkte Autos. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde ein roter Hyundai i10 bis in das begrünte Begrenzungsbeet geschoben. Der Fahrer und der Beifahrer des Audis flüchteten. Es entstand erheblicher Sachschaden an den Autos. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet unter 02541-140 um Hinweise.

