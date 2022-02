Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Hagenstraße/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

An der Hagenstraße haben Unbekannte am Montag (31.01.22) versucht, in ein Haus einzubrechen. Gegen 22.30 Uhr schlugen die Täter die Glasscheibe der Hauseingangstür ein. Zudem hebelten sie an der Tür. Nach derzeitigem Stand betraten die Täter das Haus nicht. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

