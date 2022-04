Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - 31-Jähriger von Unbekannten verletzt Berumbur - Versuchter Einbruch Marienhafe - Versuchter Einbruch Hage - Pedelec gestohlen Norden - Tasche aus Auto gestohlen

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - 31-Jähriger von Unbekannten verletzt

Ein 31-jähriger Mann ist in der Nacht zum Donnerstag, aus einer Personengruppe heraus, geschlagen worden. Ereignet hat sich der Vorfall gegen 22:30 Uhr vor einem Kiosk in der Jann-Berghaus-Straße auf Norderney. Bei den Tätern soll es sich um drei bis fünf junge Männer handeln. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04932-92980 entgegen.

Berumbur - Versuchter Einbruch

Unbekannte haben versucht, sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Otto-Leege-Straße in Berumbur zu verschaffen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931-9210 entgegen.

Marienhafe - Versuchter Einbruch

Zu einem versuchten Einbruch kam es in der Nacht zum Donnerstag im Leezweg in Marienhafe. Gegen 1:30 Uhr versuchte mehrere Unbekannte sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Dabei wurden sie jedoch vom 27-jährigen Eigentümer gestört und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931-9210 entgegen.

Hage - Pedelec gestohlen

Unbekannte haben am Mittwoch ein schwarzes Pedelec des Herstellers RALEIGH gestohlen. Der Vorfall ereignete sich zwischen 8:15 Uhr und 8:20 Uhr. Das Pedelec war vor einer Bank in der Hauptstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931-9210 entgegen.

Norden - Tasche aus Auto gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag die Scheibe eines VW Golfs beschädigt und eine Tasche aus dem Wagen gestohlen. Der Vorfall ereignete sich zwischen 22 Uhr und 7 Uhr. Das Fahrzeug war vor einem Wohnhaus in der Bogenstraße in Norden abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931-9210 entgegen.

