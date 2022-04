POL-AUR: Wittmund - Geldbörse aus Auto gestohlen Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz Wittmund - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall Esens - Mann bei Unfall schwer verletzt, 202200466958

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

202200466958

Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Geldbörse aus Auto gestohlen

Unbekannte haben in Wittmund einen grauen VW Tiguan aufgebrochen. Die Täter beschädigten in der Nacht zum Mittwoch eine Scheibe des Wagens, der in der Richthofenstraße abgestellt war und entwendeten eine Geldbörse. Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462-9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz einer Räucherei in der Straße Friedrichsschleuse in Carolinensiel ist am Dienstag ein grauer Audi A3 beschädigt worden. In der Zeit zwischen 8 Uhr und 16 Uhr wurde der Audi vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Auto touchiert. Dabei entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei unter 04462-9210 entgegen.

Wittmund - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Wittmund sind am Dienstagnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Ein 49-jähriger Mann aus Wilhelmshaven fuhr mit seinem Motorrad gegen 17 Uhr auf der Jeverstraße in Richtung Wilhelmshaven. Hierbei wurde er von einer 51-jährigen Frau aus Wittmund übersehen, die mit ihrem Opel Grandland von der B461 auf die Jeverstraße einfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer stürzte. Beide Personen kamen leicht verletzt ins Krankenhaus.

Esens - Mann bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Esens ist am Mittwoch ein 68-jähriger Mann aus Holtgast verletzt worden. Eine 85-jährige Frau aus Esens fuhr gegen 10:30 Uhr mit ihrem Renault Megane auf der Seilerstraße und wollte von dort auf den Parkplatz eines Discounters abbiegen. Hierbei übersah sie den 68-Jährigen, der mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Seilerstraße fuhr. Der Pedelecfahrer kam schwerverletzt ins Krankenhaus.

