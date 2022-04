Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auffahrunfall Westerholt - Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen Großheide - Frau bei Unfall leicht verletzt

Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Aurich wurde am Dienstag ein Mann leicht verletzt. Der 43-jährige Auricher fuhr mit seinem Opel Corsa gegen 17 Uhr auf der Esenser Straße in Richtung Wittmund. Auf Höhe eines Autohauses musste er aufgrund des Verkehrs abbremsen. Dies bemerkte ein 33-jähriger Mann aus Aurich zu spät und fuhr mit seinem Hyundai i20 auf. Der 43.jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Autos mussten abtransportiert werden.

Westerholt - Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Eine 59-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Westerholt leicht verletzt worden. Die Frau fuhr gegen 17 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Dornumer Straße, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb in einem Straßengraben liegen. Es stellte sich heraus, dass die die Frau nicht unerheblich alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von 2,2 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Großheide - Frau bei Unfall leicht verletzt

Eine 43-jährige Frau aus Berumbur ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch leicht verletzt worden. Die Frau fuhr am Mittwoch gegen 7 Uhr mit ihrem VW Up auf dem Jägerweg und wollte den Königsweg queren. Hierbei übersah sie einen 46-jährigen Auricher, der mit seinem Ford Mondeo auf dem Königsweg fuhr. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

