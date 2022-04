Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Körperliche Auseinandersetzung Norden - Autos aufgebrochen Ihlow - Dieseldiebstahl Aurich - Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte

Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Körperliche Auseinandersetzung

Zwischen fünf Männern im Alter von 24 bis 37 Jahren kam es am Dienstagabend in der Von-Bodelschwingh-Straße in Aurich zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Vorausgegangen war ein Streit aufgrund eines vermeintlichen Fehlverhaltens beim Einparken. Drei der Männer wurden leicht verletzt. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Autos aufgebrochen

Zwei Autos wurden in der Nacht zum Mittwoch durch Unbekannte in Norden aufgebrochen. Die Täter beschädigten im Grasweg die Scheibe eines grauen Skoda Yeti und in der Straße Am Sportplatz die Scheibe eines grauen Opel Insignia. Ob etwas gestohlen wurde, ist in beiden Fällen derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931-9210 entgegen.

Ihlow - Dieseldiebstahl

Aus einem Bagger wurde in der Nacht zum Mittwoch Diesel entwendet. Das Fahrzeug war im Bereich einer Baustelle in der Oldersumer Straße in Simonswolde abgestellt. Die Täter öffneten gewaltsam den Tank und verursachten einen Schaden im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941-6060 entgegen.

Aurich - Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte

Die Polizei wurde am Mittwoch gegen 12:30 Uhr aufgrund einer randalierenden Person in dir Kirchstraße nach Aurich gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 48-jährigen Mann aus Aurich, welcher zuvor einen 52-jährigen Angestellten angegriffen hatte. Aufgrund seines weiterhin sehr aggressiven Verhaltens, sollte der 48-Jährige zur Polizeidienststelle verbracht werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand. Er wurde schließlich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Angestellte wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell