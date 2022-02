Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Brand in einer Wohnung - Nachbarn retten Bewohnerin das Leben

Freiburg (ots)

March-Hugstetten - Glück im Unglück hatte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Anton-Lips-Straße in March-Hugstetten gleich mehrfach. Am Sonntag, 13.02.2022, gegen 11:45 Uhr, saß die 74-Jährige Frau gerade in ihrem Wohnzimmersessel, als dieser aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geriet. Die Dame konnte sich aus eigener Kraft nicht aus dem Sessel erheben und befand sich dadurch in einer lebensbedrohlichen Lage. Zu ihrem Glück wurden zwei weitere Hausbewohner, ein 60-jähriger Mann und sein 18-jähriger Sohn, durch den aktivierten Rauchmelder auf die Situation aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Noch bevor die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, konnten sich die beiden Männer Zutritt zur Wohnung verschaffen, die Frau aus den Flammen retten und den Brand löschen. Die Frau wurde durch den Brand verletzt und zur medizinischen Behandlung in eine nahegelegene Klinik eingeliefert. Auch die beiden Retter wurden hinsichtlich einer möglichen Rauchgasvergiftung untersucht. Die Polizei Breisach hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob brennende Kerzen oder gar der Elektroantrieb des Sessels brandursächlich gewesen sein könnten, müssen die Untersuchungen zeigen. Gebäudeschaden entstand nach bisherigem Kenntnisstand nicht. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr March mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Fest steht: Der Familienvater und sein Sohn haben durch ihr schnelles und beherztes Eingreifen Schlimmeres verhindert und der Frau womöglich das Leben gerettet.

