POL-FR: Rheinfelden: auf Kreisstraße von der Fahrbahn abgekommen - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Freitagnacht, 11.02.2022, gegen 23.10 Uhr, kam ein 27-jähriger Mann mit seinem Skoda auf der Kreisstraße 6336 von der Fahrbahn ab und wurde dabei leicht verletzt. Er befuhr die Kreisstraße von Nordschwaben kommend in Richtung Minseln und kam in einer Kurve in Höhe des "Mättlekreuz" vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr eine kleine Böschung hinunter und kam nach etwa 75 Metern auf einem Acker zum Stehen. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst musste den Skoda von dem Acker bergen.

