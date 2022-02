Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg Unfallflucht nach Streifvorgang mit geparktem Fahrzeug - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Möglicherweise durch ein Fahrrad wurde in der Zeit von Donnerstag, 10.02.2022, 18.00 Uhr und Freitag 10.15 Uhr, ein am Straßenrand geparktes Auto beschädigt. Hierbei wurde das Auto zerkratzt und ein Außenspiegel beschädigt. Das Auto war an der Ecke Okenstraße/ Schumannstraße geparkt. Der Verursacher ist bislang unbekannt.

Vorgefundene Spuren deuten darauf hin, dass ein Fahrradfahrer für den Schaden verantwortlich sein könnte. Bei dem Vorfall könnte die Rad fahrende Person zu Sturz gekommen sein.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der ermittlungsführenden Verkehrspolizei unter Telefon: 0761-882-3100, in Verbindung zu setzen.

sk

