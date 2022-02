Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Betrunkener Autofahrer muss sich übergeben

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 13.02.2022, hat sich ein betrunkener Autofahrer in Wutöschingen vor den Augen der Polizei übergeben müssen. Gegen 01:20 Uhr war ein auffällig fahrendes Auto auf der A 98 gemeldet worden. Der Anrufer bei der Polizei folgte dem Fahrzeug bis nach Wutöschingen, wo es anhielt. Bis zum Eintreffen einer Polizeistreife blieb der Fahrer im Auto sitzen. Als er angesprochen wurde, musste er sich gerade übergeben. Der 29-jährige schien deutlich alkoholisiert und ignorierte die polizeilichen Anweisungen. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Diese musste zwangsweise durchgeführt werden. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Da sich der Mann beharrlich jeglicher Hilfe verweigerte, musste er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell