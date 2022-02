Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßlich berauschter Autofahrer gefährdet andere - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Ein mutmaßlich berauschter Autofahrer hat am Sonntagmittag, 13.02.2022, zwischen Lauchringen und Waldshut-Tiengen andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Gegen 13:30 Uhr war der auffällig fahrende Autofahrer auf der A 98 im Bürgerwaldtunnel gemeldet worden. Er soll in starken Schlangenlinien gefahren, in den Gegenverkehr geraten und auch beinahe in eine Leitplanke geprallt sein. In Waldshut konnte der 43-jährige Toyota-Fahrer gestoppt werden. Während eine Alkoholüberprüfung ohne Auffälligkeiten verlief, zeigte ein Drogentest positive Befunde gleich auf mehrere Drogenarten an. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet Personen, denen die Fahrweise ebenso aufgefallen war oder die sogar gefährdet wurden, sich zu melden (Kontakt 07751 8316-0).

