POL-FR: Bad Säckingen: Übungspuppe sorgt für Realeinsatz

Am Samstagmittag, 13.02.2022, hat in Bad Säckingen eine Übungspuppe für ein reales Einsatzgeschehen gesorgt. Gegen 13:30 Uhr war eine leblose Person bei einem Felsen am Bergsee gemeldet worden. Als sich die Rettungskräfte der Person näherten, erkannten sie eine Schaumstoffpuppe in ihr. Diese war dort für eine am Nachmittag stattfindenden Jugendübung platziert worden.

