Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer wehrt sich

Freiburg (ots)

Nach einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt am Sonntagabend, 13.02.2022, in Görwihl, hat ein alkoholisierter Mann nach einem Polizeibeamten getreten und sich massiv gewehrt. Gegen den 44 Jahre alten Mann bestand der Verdacht, dass er nach einem Streit betrunken davongefahren war. Zuhause konnte der Tatverdächtige angetroffen werden. Er schien deutlich alkoholisiert und verweigerte jegliche Mitwirkung. Gegen die angeordnete Blutentnahme setzte er sich zur Wehr, wurde beleidigend und versetzte einem Polizisten einen Fußtritt. Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren nötig, um den Mann zu bändigen. Um eine Blutentnahme kam er trotzdem nicht herum. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Da der Mann nicht zu beruhigen war, wurde er in Gewahrsam genommen.

