POL-FR: Bad Säckingen: Diebstähle auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes

Freiburg (ots)

Am Samstag, 12.02.2022, wurden der Polizei zwei Diebstähle auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Schaffhauser Straße in Bad Säckingen gemeldet. Am Nachmittag, gegen 15:45 Uhr, hielt sich dort eine 84 Jahre alte Frau an ihrem nicht verschlossenen Pkw auf und wartete auf ihren Ehemann. Sie sah, wie jemand Münzgeld verlor. Sie half diesem hilflos wirkenden Mann beim Aufsammeln der Münzen. Zu Hause bemerkte sie dann, dass die Handtasche, die im Kofferraum lag, weg war. Möglicherweise wurde die Seniorin gezielt abgelenkt. Eine Personenbeschreibung konnte sie nicht abgeben. Zwischen 19:00 Uhr und 20:15 Uhr wurde ebenfalls auf dem Parkplatz aus einem VW Touran zwei Tabletts entwendet. Aufbruchspuren waren am Auto keine vorhanden.

