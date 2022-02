Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Alarmanlage vertreibt Einbrecher - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 13.02.2022, hat die Alarmanlage eines Geschäftes für Heimtierbedarf in Jestetten den oder die mutmaßlichen Einbrecher vertrieben. Gegen 02:45 Uhr war zumindest ein Tatverdächtiger in das Gebäude eingedrungen und hatte den Alarm ausgelöst. Vermutlich ohne Beute ergriff dieser die Flucht. Zusammen mit Einsatzkräften der Schweizer Polizei wurde das Gebäude umstellt und durchsucht. Zu diesem Zeitpunkt war schon niemand mehr in den Räumlichkeiten. Der Polizeiposten Jestetten (Kontakt 07745 7234) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen.

