Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfälle zwischen Autofahrern und Fußgängern: Zwei Personen schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstagnachmittag, 4. Januar, ist es zu zwei Verkehrsunfällen zwischen Autofahrern und Fußgängern im Stadtgebiet gekommen, bei denen die Fußgänger schwer verletzt wurden.

An der Dahlener Straße in Rheydt fuhr ein 62-Jähriger mit seinem Auto gegen 17.30 Uhr von einem Parkplatz in Richtung Mittelstraße. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 82-jährigen Fußgänger, der gegen die Windschutzscheibe prallte. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

An der Von-Groote-Straße in Bettrath-Hoven fuhr ein 27-Jähriger gegen 18 Uhr in Richtung Hansastraße. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 83-jährigen Fußgängerin, die über das Auto hinweg flog und hinter diesem auf der Fahrbahn aufkam. Der Autofahrer brachte das Fahrzeug zum Stehen und rief sofort einen Rettungsdienst. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde die Frau unmittelbar in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wies erhebliche Schäden im Bereich der Motorhaube und Windschutzscheibe auf und wurde zur Beweissicherung abtransportiert.

In beiden Fällen bittet die Polizei Mönchengladbach Unfallzeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

