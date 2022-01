Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gartenbrand: Vermutlich vorsätzliche Brandstiftung

Mönchengladbach (ots)

Wie die Feuerwehr Mönchengladbach bereits berichtete, ist es am Neujahrsabend, gegen 19 Uhr zu einem Brand in einem Garten an der Trompeter Allee gekommen. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden.

Zwei Spaziergänger hatten das Feuer am Abend bemerkt und sofort die Feuerwehr sowie die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses alarmiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ablöschen. Eine Ausbreitung auf die angrenzenden Gebäude konnte so vermieden werden. Es wurde niemand verletzt. (cr)

