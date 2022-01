Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall zwischen Autofahrer und Fahrradfahrerin - 52-Jährige schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 3. Januar, ist es gegen 15.30 Uhr an der Einmündung Bachstraße / Morr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 78-jährigen Autofahrer und einer 52-jährigen Fahrradfahrerin gekommen. Die Frau wurde dabei schwer verletzt.

Der 78-Jährige befuhr die Bachstraße stadtauswärts und bog rechts auf die Straße Morr ab, als die Radfahrerin die Straße an der Einmündung überqueren wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß an der rechten Fahrzeugseite. Die 52-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

