Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Mönchengladbach (ots)

Nach einer mutmaßlichen Unfallflucht an der Rheydter Straße am Dienstagmorgen, 04.01.2022, sucht die Polizei Zeugen.

Nach eigenen Angaben befuhr eine 25-jährige Autofahrerin gegen 8 Uhr die Rheydter Straße in Richtung Rheydt. Kurz nach der Straße "An der Landwehr" sei ihr ein Autofahrer mit einem dunklen Fahrzeug auf ihrer Spur entgegen gekommen. Der Fahrer habe zuvor die eigene Fahrspur gewechselt. Bei dem Versuch dem Wagen auszuweichen, touchierte die Frau mit ihrem Fahrzeug ein geparktes Auto am rechten Straßenrand. Bei dem Zusammenstoß erlitt sie leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand außerdem erheblicher Sachschaden. Der unbekannte Autofahrer soll sich über die Straße "An der Landwehr" vom Unfallort entfernt haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrer und / oder dem Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Rufnummer 02161-290.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell