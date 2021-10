Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.10.2021 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Zwei Gartenhausbrände

In der Nacht zum Samstag entstand im Bereich der Jäkeleinstraße und der Straße Im Jockele jeweils ein Brandgeschehen an einer Gartenhütte. Im Zeitraum zwischen 23.45 Uhr und 00.30 Uhr wurden der Rettungsleitstelle Heilbronn die brennenden Gartenhäuser gemeldet. Die Feuer konnten durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Gartenhäuser wurden mit den darin gelagerten Gegenständen teilweise bis komplett zerstört. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böckingen unter 07131 204060 entgegen.

