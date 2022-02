Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Polizei nimmt mutmaßliche Drogenhändler fest - Mehr als 40 Kilogramm Betäubungsmittel sichergestellt

Freiburg (ots)

Mehrere Personen festgenommen hat die Polizei bereits am 18.01.2022 in Freiburg. Sie stehen in Verdacht, an der Einfuhr von Betäubungsmitteln aus dem Ausland nach Deutschland in nicht geringer Menge beteiligt gewesen zu sein. In einer Wohnung in Freiburg wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt, darunter circa 22 Kilogramm Marihuana, 20 Kilogramm Haschisch sowie 60.000 Euro mutmaßliches Drogengeld.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 33-jährigen algerischen Staatsangehörigen, einen 46-jährigen französischen Staatsangehörigen, eine 21-jährige serbische Staatsangehörige sowie zwei 24- und 37-jährige deutsche Staatsangehörige. Sie wurden mittlerweile beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt, welches auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg die Untersuchungshaft anordnete.

Dem Ermittlungserfolg gingen mehrmonatige verdeckte Maßnahmen des Dezernats zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität der Kriminalpolizei Freiburg voraus. Die Ermittlungen dauern an.

