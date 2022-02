Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Unfallflucht in der Königschaffhauser Straße

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 13.02.2022, gegen 21.00 Uhr, ereignete sich in der Königschaffhauser Straße in Endingen ein Verkehrsunfall.

Der Fahrer eines VW Golf bog von der Straße "Am langen Buck" auf die Königschaffhauser Straße ab und kollidierte dort mit einer Straßenlaterne. Der Unfallverursacher fuhr jedoch weiter, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern.

Bei dem Vorfall wurde er von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte. Noch auf der Anfahrt zur Unfallörtlichkeit fiel der Polizeistreife das am Verkehrsunfall beteiligte Fahrzeug im Gegenverkehr auf und hielt dieses an. Da der 24-jährige Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

