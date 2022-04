Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Dienstag, den 12.04.22

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Aufbrüche von Pkw

In der Berliner Straße wurden in der Nacht zu Dienstag, von 21:00 Uhr bis 05:30 Uhr, zwei Autos aufgebrochen. Unbekannte beschädigten jeweils die Scheibe der Beifahrertür und entwendeten Damenhandtaschen aus einem Dacia und einem Renault. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf eine niedrige, vierstellige Summe. In der Schulstraße wurde in der Zeit von Montag, 11:00 Uhr, bis Dienstag, 08:30 Uhr, ein weiterer Pkw aufgebrochen. Unbekannte zerstörten die Scheibe der Fahrertür und entnahmen eine Geldbörse aus dem Volkswagen. Hierbei entstand ein Schaden im mittleren, dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110. Darüber hinaus ergeht hiermit nochmal der Hinweis der Polizei, keine Wertsachen im Auto liegen zu lassen!

Holtgast - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Auf der Norder Landstraße wurde am Montag, gegen 16:00 Uhr, ein 17-jähriger Dornumer auf einem Kleinkraftrad kontrolliert. Die Polizeibeamten stellten bautechnische Veränderungen fest, die die maximale Geschwindigkeit steigerten. Der 17-Jährige war nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Er muss sich jetzt wegen mehrerer Verfahren verantworten. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Erziehungsberechtigten informiert.

Westerholt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Auf der Auricher Straße wurde am Montag, um 16:00 Uhr, ein Traktor kontrolliert. Die kontrollierenden Polizeibeamten stellten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Diese Feststellung war, angesichts des Alters des Fahrers, wenig überraschend, da er erst 13 Jahre alt war. Die Erziehungsberechtigten wurden informiert und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Strafverfahren gegen das Kind eingeleitet.

Friedeburg - Einbruch in eine Bäckerei

Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 04:35 Uhr, in eine Bäckerei in der Friedeburger Hauptstraße ein. Sie öffneten Gewaltsam die Eingangstür und durchsuchten die Bäckerei. Anschließend wurde ein Tresor entwendet. Es entstand ein Schaden im mittleren, vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9210.

Verkehrsgeschehen

Carolinensiel - Nach Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt

In der Straße "Mühlenblick" parkte eine 51-jährige Auricherin ihren Honda in der Zeit von Freitag, 16:15 Uhr bis Montag, 06:45 Uhr. Durch einen Unbekannten wurde der Honda, vermutlich während eines eigenen Parkmanövers mit einem Pkw, touchiert. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Schaden im unteren, vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell