Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Dienstag, den 12.04.22

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Ladendiebstahl und Sachbeschädigung

Am Montag, gegen 16:30 Uhr, beobachtete eine Mitarbeiterin eines Modegeschäfts in der Marktstraße, wie Mädchen mit nicht bezahlter Bekleidung das Geschäft verlassen wollten. Nachdem die 12- und 13-jährigen Mädchen angesprochen wurden, stellte sich heraus, dass sie die Diebstahlssicherungen entfernten und zusätzlich eine Umkleidekabine beschmierten. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Norden - Diebstahl eines E-Scooters

In der Straße "Neuer Weg" stellte ein 22-jähriger Norder am Montag, gegen 13:30 Uhr, seinen E-Scooter vor einer Bank ab. Der Norder nahm einige Erledigungen in der Bank vor und als er zurück kam stellte er fest, dass Unbekannte seinen E-Scooter entwendet haben. Es entstand ein Schaden im mittleren, dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Aurich - Pedelec entwendet

In der Burgstraße wurde am Samstag, in der Zeit von 09:45 Uhr bis 11:15 Uhr, das gesichert abgestellte Pedelec eines 50-jährigen Südbrookmerländers durch Unbekannte gestohlen. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 6060.

Norden - Firmeneinbruch

Unbekannte brachen am Sonntag, in der Zeit von 22:00 Uhr bis 23:00 Uhr, in ein Firmengebäude in der Gewerbestraße ein. Aus dem Gebäude wurde Werkzeug entwendet. Der Schaden beläuft sich auf eine mittlere, dreistellige Summe. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Aurich - Versuchter Wohnungseinbruch

Unbekannte versuchten in der Zeit von Montag, 08:00 Uhr bis Dienstag, 03:00 Uhr, sich gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Straße "Osterkämpe" zu verschaffen. Eine Scheibe wurde eingeschlagen und es wurde versucht ein Fenster aufzuhebeln. Es entstand ein Schaden im mittleren, dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 6060.

Norden - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz

Polizeibeamte kontrollierten am Montag, gegen 14:00 Uhr, einen Volkswagen in der Straße "Burggraben". Sie stellten fest, dass für den Pkw kein Versicherungsschutz bestand. Darüber hinaus konnte ermittelt werden, dass der Fahrer, ein 38-jähriger Emder, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Marienhafe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Auf der Bahnhofstraße wurde am Montagabend, gegen 22:00 Uhr, ein Kia kontrolliert. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Fahrer, ein 26-jähriger Großheider, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem war der Kia nicht zugelassen. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Großefehn - Auto zerkratzt

In der Zeit von Samstag, 10:30 Uhr, bis Montag, 00:00 Uhr, parkte eine 49-jährige Großefehnerin ihren VW Polo auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Kanalstraße Süd. Unbekannte beschädigten in dieser Zeit das Auto, indem sie die Front des Polos zerkratzten. Es entstand ein Schaden in unterer, vierstelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 6060.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Unfall mit einer leichtverletzten Person

Auf der Hauptstraße beabsichtigte ein 28-jähriger Wiesmoorer am Montag, gegen 13:50 Uhr, auf ein Grundstück einzubiegen. Der 28-Jährige verringerte die Geschwindigkeit seines Opels. Der dahinterfahrende, 40-jährige Fahrer eines Ivecos übersah dies und versuchte noch auszuweichen. Es kam hierbei zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und der 28-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand zudem ein Schaden im unteren, fünfstelligen Bereich.

Aurich - Nach Unfall unerlaubt vom Unfallort

Ein 52-jähriger Auricher parkte seinen Skoda am Montag, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Kiosks an der Leerer Landstraße / Fockenbollwerkstraße. Ein Unbekannter touchierte mit einem Fahrzeug den Skoda und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des verursachten Schadens in Höhe einer mittleren, dreistelligen Summe zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 6060.

Aurich - Nach Zusammenstoß mit zwei Pkw unerlaubt vom Unfallort entfernt

Auf der Emder Straße ereignete sich am Dienstag, um 11:30 Uhr, ein Auffahrunfall. Eine 40-jährige Emderin fuhr mit ihrem VW Golf stadteinwärts. Aufgrund eines Verkehrsrückstaus an der Lichtzeichenanlage Emder Straße / Wallster Weg, musste die Emderin verkehrsbedingt warten. Hinter ihr fuhr eine unbekannte Person mit einem dunklen Pkw. Die unbekannte Person fuhr auf den vor ihr stehenden Golf auf und beschädigte diesen. Danach fuhr die Person mit dem dunklen Pkw zurück und kollidierte mit dem wiederum dahinterstehenden Audi A1 einer 24-jährigen Auricherin. Im Anschluss fuhr die unbekannte Person weiter rückwärts auf die entgegengesetzte Fahrbahn, wo es zu einer weiteren Kollision mit einem Zaun kam. Die unbekannte Person entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Gesamtschaden in einem hohen, vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter 04941 6060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell