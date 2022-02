Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim

Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall am Bahnübergang - Pkw kollidiert mit Bahnschranke

Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Beim Abbiegen von der Friedrichstraße in die Friedrich-Ebert-Straße übersah am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr der 61-jährige Fahrer eines Fords die Bahnschranke im Kreuzungsbereich. Ein Verkehrsmeister der RNV GmbH reparierte vor Ort die Elektronik der Schranke, deren zugehörige Ampel infolge des Unfalls dauerhaft Rotlicht anzeigte. Damit der Berufsverkehr nicht zum Erliegen kam, musste der Verkehr durch die Polizei geregelt werden. Der an der Schrankenanlage entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. An dem Ford war durch die Kollision ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro entstanden. Der Unfallverursacher wurde hinsichtlich der begangenen Ordnungswidrigkeit belehrt.

