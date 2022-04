Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Auseinandersetzung vor der Diskothek

Aurich/Wittmund (ots)

Nach zunächst verbalen Auseinandersetzungen in den Räumlichkeiten einer Diskothek an der Kanalstraße Süd in Großefehn soll ein 26-jähriger aus dem Landkreis Aurich am Sonntagmorgen, gegen 06.00 Uhr, vor der Disko von mehreren Männern geschlagen worden sein. Das Opfer wurde u.a. ins Gesicht geschlagen und sank zu Boden. Der junge Mann erlitt eine Kopfplatzwunde über dem Auge und eine blutige Lippe. Der alarmierte Rettungsdienst führte die Erstversorgung durch. Tatverdächtig ist u.a. ein 29-Jähriger aus dem Landkreis Leer. Die Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

