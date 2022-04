Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Herrenjacke und Damenmantel mitgenommen+++ Norden -Seitenscheibe eingeschlagen+++Norden - Positiver Drogentest

Aurich/Wittmund (ots)

In der Tatzeit von Freitagabend bis Samstagvormittag, den 09.04.2022, schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheiben eines in der Baumstraße in Norden abgestellten Pkw ein. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Täter anschließend einen hellen Damenmantel, eine schwarze Herrenjacke mit der Aufschrift "FOR A FEW" sowie zwei Schlüssel. Hinweise zur Aufklärung des schweren Diebstahls nimmt die Polizei in Norden unter 04931/921-0 entgegen.

In der Nacht zu Samstag, zwischen 01.30 und 02.45 Uhr, wurde in der Straße Große Hinterlohne in Norden die Seitenscheibe eines BMW eingeschlagen. Auf der Rückbank lag eine Handtasche der Marke Joob, die seitens der Pkw-Aufbrecher gestohlen wurde. Wer Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben kann, melde sich bitte beim Polizeikommissariat in Norden unter 04931/921-0. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin keine Wertsachen im Fahrzeug zurückzulassen.

Am gestrigen Sonntagnachmittag, den 10.04.2022, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Norder Polizei einen 30-jährigen Autofahrer auf der Bundesstraße in Norden. Der Fahrer stand unter Drogeneinfluss, ein durchgeführter Test verlief positiv. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige gefertigt.

