Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland/Utwerdum - Personensuche dauerte über drei Stunden+++Großefehn - Auseinandersetzung vor der Diskothek+++ Wiesmoor - Tragischer Unfall mit Pferd+++Aurich - Unfallzeugen gesucht

Aurich/Wittmund (ots)

Am Sonntagabend, den 10.04.2022, meldete eine Ehefrau ihren 74-jährigen Mann als vermisst. Das Ehepaar wohnt im Landkreis Leer und war am Nachmittag zu Besuch in Uthwerdum. Der Vermisste war gegen 14.00 Uhr zu einem Spaziergang aufgebrochen und seitdem nicht zurückgekehrt. Genaue Ortskenntnisse waren bei dem Mann nicht vorhanden und es musste von einer Desorientierung ausgegangen werden. Erste Suchmaßnahmen durch Einsatzkräfte führten leider nicht zum Erfolg. Zeitnah unterstützte die Feuerwehr bei der Personensuche und ein Polizeihubschrauber wurde angefordert. Gegen kurz vor 20.00 Uhr meldete sich ein Verkehrsteilnehmer, dem im Bereich Oldersum ein Mann aufgefallen war, den er bereits am Nachmittag am Großen Meer und in Riepe gesehen hatte. Der Mann kam ihm desorientiert vor und er benachrichtigte vorsorglich die Polizei. Umgehend fuhr eine Streifenwagenbesatzung der Leeraner Polizei zum Aufenthaltsort des unbekannten Mannes Es stellte sich heraus, dass es sich hierbei um den Vermissten handelte. Er wurde an seine Ehefrau übergaben.

Großefehn - Auseinandersetzung vor der Diskothek Nach zunächst verbalen Auseinandersetzungen in den Räumlichkeiten einer Diskothek an der Kanalstraße in Großefehn soll ein 26-jähriger aus dem Landkreis Aurich vor der Disko von mehreren Männern geschlagen worden sein. Das Opfer wurde u.a. ins Gesicht geschlagen und sank zu Boden. Der junge Mann erlitt eine Kopfplatzwunde über dem Auge und eine blutige Lippe. Der alarmierte Rettungsdienst führte die Erstversorgung durch. Tatverdächtig ist u.a. ein 29-Jähriger aus dem Landkreis Leer. Die Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Heute Morgen ereignete sich gegen 05.30 Uhr ein Verkehrsunfall bei dem ein Pferd erheblich verletzt wurde. Das Tier wurde derart stark verletzt, dass es noch vor Ort durch den Einsatz der Dienstwaffe seitens der eingesetzten Polizeibeamten erlöst wurde. Ein 53-jähriger Autofahrer befuhr die Wittmunder Straße in Richtung Wiesmoor. Kurz nach der Einmündung zum Grünen Weg kam es zum Zusammenstoß mit dem auf der Fahrbahn laufenden Pferd. Der Fahrer blieb unverletzt und das Fahrzeug, ein Daimler Chrysler, war nicht mehr fahrbereit. Der Pferdehalter aus Wiesmoor konnte im Laufe des Vormittages ermittelt werden.

Die Auricher Polizei ermittelt aufgrund Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich am letzten Donnerstag, den 07.04.2022, zwischen 11.30 und 11.45 h , auf der Oldersumer Straße, in Höhe Haus Nr. 72. Ein bislang unbekannter Fahrer/in eines LKW befuhr die Oldersumer Straße in Richtung stadtauswärts und beschädigte den linken Außenspiegel sowie die Fahrertür eines ordnungsgemäß parkenden Seat Alhambra. Anschließend wurde die Fahrt fortgesetzt, ohne sich um eine Schadenregierung zu bemühen. Bei dem Fahrzeug soll es sich laut Zeugin um einen weißen LKW mit schwarzer Schrift handeln. Hinweise zur Aufklärung der Verkehrsunfall nimmt die Auricher Polizei unter 04941/606-215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell