Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung PI AUR/WTM

Aurich/Wittmund (ots)

Pressemitteilung der PI Aurich/Wittmund

vom Samstag, 09.04.2022

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Täter nach Sachbeschädigung gestellt In den frühen Abendstunden am gestrigen Freitag konnte die Polizei Wiesmoor zwei junge Männer (17 u. 18 Jahre) nach einer Sachbeschädigung im öffentlichen Raum ermitteln. Der 17jährige Wiesmoorer und ein 18jähriger aus Gr'fehn hatten zuvor die Sitzbank eines Bushaltehäuschens beim Busbahnhof der KGS Wiesmoor beschädigt. Die beiden Verursacher waren nach Tatbegehung geflüchtet, konnte jedoch im Rahmen der Nacheile gestellt werden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - betrunkener Pkw-Fahrer

In der Nacht zum 09.04.2022 wurde von der Polizei Aurich ein 57jähriger Pkw-Fahrer überprüft. Im Rahmen der Fahrzeugkontrolle wurde festgestellt, dass der Auricher unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Der festgestellte Atemalkoholwert betrug 1,54 Promille. Gegen den alkoholisierten Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Dem 57jährigen wurde eine Blutprobe entnommen du er musste seinen Führerschein abgeben.

Im Rahmen der Fahrzeugüberprüfung wurden am Pkw des Auricher Mitbürgers frische Unfallbeschädigungen festgestellt. Diese können vorerst noch nicht einem Unfallereignis-/geschehen zugeordnet werden. Die Polizei Aurich bittet ggfls. um sachdienliche Hinweise unter 04941-6060

Sonstiges

Im Berichtszeitraum mussten die Auricher Polizisten auch zu mehreren Streitigkeiten ausrücken. Diese konnten geschlichtet werden. In einem Fall erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens wg. Beleidigung/Bedrohung.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

PKW beschädigt

Zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag wurde ein PKW Hyundai i 30 in der Kirchstraße in Norden beschädigt. Offenbar legten unbekannte Personen einen großen Betonstein auf die Motorhaube des Fahrzeuges. Dieses führte zu einer Beschädigung an dem PKW. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Norden, Tel. 04931/9210, in Verbindung zu setzen. Dieb flüchtete Am Freitagnachmittag gegen 16:45 Uhr kam es in der Norder Fußgängerzone zu einem Diebstahl von mehreren Cappys. Ein bislang unbekannter Mann nahm mehrere Cappys von einem Warenständer, welcher vor einem Geschäft aufgebaut war. Im Anschluss ergriff er mit einem Fahrrad die Flucht. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei Norden, Tel. 04931/9210.

LK Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Zu einem Ladendiebstahl kam es am Freitagnachmittag in Carolinensiel. Der 43jährige Beschuldigte aus Wittmund war dabei beobachtet worden, wie er beim Verlassen eines Einzelhandelsgeschäfts einen Osterkranz entwendete. Kurz darauf wurde der Mann angesprochen. Im Verlauf des Gesprächs wurde die 59jährige Mitarbeiterin des Marktes bedroht. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Wieland

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell