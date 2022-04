Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Geldbörse aus Pkw gestohlen###Krummhörn/Greetsiel - Kennzeichen gestohlen###Norden - Verursacher fuhr davon### Krummhörn/Eilsum - Keine Schadenregulierung

Aurich/Wittmund (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter schlugen am späten Donnerstagnachmittag, den 07.04.2022, die Scheibe der Fahrertür eines Opel Astra ein. Im Fahrzeug lag eine rosafarbene Geldbörse, die die Täter entwendeten. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit Am Markt in Norden. Hinweise zur Tataufklärung nimmt das Polizeikommissariat in Norden unter 04931/921-0 entgegen.

In der Nacht zu Donnerstag, den 07.04.2022, wurden in Greetsiel von zwei Fahrzeugen jeweils die hinteren Kennzeichen gestohlen. Ein Autofahrer parkte seinen BMW am Mittwoch vor einer Ferienwohnung im Pilsumer Weg. Am nächsten Tag entdeckte er den Diebstahl des amtlichen Kennzeichens, DH-IO20. Das andere betroffene Auto, ein Ford Focus, stand zur Tatzeit in der Okko-Tom-Brook-Straße. Es fehlt das hintere Kennzeichen MH.DC 638. Hinweise zum Diebstahl sowie dem Verbleib der Autokennzeichen nimmt die Polizeistation in Pewsum unter 04923/805710 entgegen.

Am Mittwochnachmittag, den 06.04.2022, touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer/in in der Brauhausstraße in Norden einen silberfarbenen VW Golf. Der Golf stand zum Unfallzeitpunkt am rechten Fahrbahnrand. Nach der Berührung fuhr der Unfallfahrer/In einfach davon. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen des Vorfalles. Hinweise an die Norder Polizei werden unter 04931/921-0 erbeten.

Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagvormittag ein bislang unbekannter Unfallfahrer/in von einer Unfallstelle Am Sieltief in Eilsum. Beschädigt wurde ein dort abgestellter schwarzer Pkw Hyndai. Die Beschädigung erfolgte vermutlich beim Ausparken bzw. Ranchieren. Hinweise zur Aufklärung dieser Verkehrsunfallflucht nimmt das Polizeikommissariat in Norden unter 04931/921-0 entgegen.

