Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Ältere Dame erlitt Rauchgasvergiftung### Südbrookmerland/Moordorf - Diebstahl misslingt### Aurich - Unfallflucht

Aurich/Wittmund (ots)

In der Breslauer Straße kam es am Donnerstagvormittag zu einer Rauchentwicklung in einem Wohnhaus. Die dort lebende ältere Dame hatte einen Topf mit Essen auf der heißen Herdplatte vergessen. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung, auf die der Nachbar aufmerksam wurde und unverzüglich die Feuerwehr alarmierte. Die Bewohnerin erlitt eine leichte Rauchgasentwicklung. Es entstand kein Schaden und die Wohnung ist weiterhin bewohnbar.

In der Nacht zu Donnerstag, den 07.04.2022, schlug ein bislang unbekannter Täter Öffnungen in die Schaufensterscheibe eines Einzelhandelsgeschäftes im Ritzweg in Moordorf. Der bzw. die Täter versuchten durch die entstandene Öffnung hindurchzugreifen, um Ware aus der Auslage zu stehlen. Die Tatausführung misslang allerdings, weil die Ware entsprechend gesichert war. Hinweise zu dem versuchten Geschäftseinbruch nimmt die Auricher Polizei unter 04941/606-215 entgegen.

Am Donnerstagvormittag, den 07.04.2022, ereignete sich auf der Oldersumer Straße in Aurich eine Verkehrsunfallflucht. Ein LKW befuhr die Oldersumer Straße in Richtung stadtauswärts. In Höhe Hausnummer 106 beschädigte der Fahrer/in den linken Außenspiegel eines dort abgestellten Mercedes und fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise zur Aufklärung der Straftat nimmt die Auricher Polizei unter 04941/606-215 entgegen.

