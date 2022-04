Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Große Suchaktion nach Autofahrerin

Aurich/Wittmund (ots)

Heute Vormittag teilte eine Spaziergängerin fernmündlich mit, dass sie im Bullenbrooksweg, in Ihlow, auf ein verunfalltes Auto getroffen sei. Der besagte PKW war auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich augenscheinlich im Grünstreifen festgefahren. Personen waren allerdings nicht am Unfallort und das Auto unverschlossen. Daneben lag eine verschmutzte Jacke und im PKW befand sich ein Damenschuh. Ein weiterer Damenschuh wurde in einem größeren, wasserführenden Graben aufgefunden. Der Einsatzort lag im Naturschutzgebiet Fehntjer Tief. Recherchen in den polizeiinternen Systemen sowie Ermittlungen an der Halteranschrift und Anfragen in den örtlichen Krankenhäusern verliefen negativ. Daraufhin wurde eine größere Suchaktion, u.a. mit Unterstützung von Polizeidiensthunden und einer Drohnengruppe der FFW Wiesmoor, eingeleitet. Während der Suchmaßnahmen, noch vor dem Einsatz eines Polizeihubschraubers, erschien die 52-jährige Fahrzeughalterin wohlbehalten am Ereignisort.

