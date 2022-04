Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Heckscheibe vom Transporter eingeschlagen Ihlow - Finder einer Plastikdose gesucht Aurich - Unfallflucht im Begegnungsverkehr Norden - Fahrt unter Drogeneinfluss

Aurich/Wittmund (ots)

In der Tatzeit von Dienstagabend bis Mittwochmittag, den 06. April 2022, wurde im Hamsweg in Großefehn die Heckscheibe eines am Straßenrand geparkten Transporters eingeschlagen. Anschließend entwendeten die bislang unbekannten Täter einen Fugenschneider und eine Betonpresse aus dem Fahrzeug. Sachdienliche Hinweise zu Aufklärung des Diebstahls nimmt die Polizeistation in Wiesmoor unter 04944/914050.

Die Polizei sucht Personen, die Angaben zu einer verschwunden Plastikdose in Ihlow machen können. Am Mittwoch, 30.03.2022, gegen 13.45 Uhr soll der Fahrer eines Pickup mit Kühlwagen das gesuchte Behältnis auf der Friesenstraße aus seinem Fahrzeug geworfen haben. Die transparente Plastikdose ist etwa 30 mal 20 cm groß, ca. 5 cm hoch. Es handelt sich nach ersten Erkenntnissen um Diebesgut. In dem Behältnis sollen sich zwei Fahrzeugscheine befunden haben. Möglicherweise wurde die Dose entlang der Friesenstraße, zwischen Reiherstraße und Am Grauen Stein, von Jemandem aufgefunden und/oder entsorgt. Die Polizei bittet um Hin-weise unter 04942/20420-31.

Die Auricher Polizei sucht Zeugen, die zur Aufklärung einer Verkehrsunfallflucht beitragen können. Am Dienstagnachmittag, den 05.04.2022, befuhr eine 21-jährige Autofahrerin mit ihrem weißen VW Polo die Graf-Enno-Straße in Richtung Fockenbollwerkstraße. Der Fahrerin kam ein silberfarbener Pkw entgegen. Die linken Außenspiegel beider Fahrzeuge kollidierten und es kam zu einem leichten Sachschaden. Der/die andere Unfallbeteiligte fuhr einfach weiter. Gesucht wird der flüchtige Beteiligte, der in seinem silberfarbenen PKW in Fahrtrichtung Glupe unterwegs war. Hinweise werden unter 04941/606-215 entgegengenommen.

Am gestrigen Mittwochmittag kontrollierten Polizeibeamte der Norder Polizei einen 36-jährigen Autofahrer, der mit seinem Pkw die Bahnhofstraße befuhr. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell