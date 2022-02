Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.02.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Schaufensterscheibe beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten am Samstag in Lauda-Königshofen eine Schaufensterscheibe. Der oder die Täter schlugen die Scheibe eines Modegeschäftes in der Josef-Schmitt-Straße zwischen 9.30 Uhr und 18 Uhr vermutlich mit einem Stein ein. Hierdurch sprang das Glas und es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343 62130 zu melden.

Tauberbischofsheim: Betrunkener Fahrraddieb ertappt

Ein betrunkener Mann war am Montagmorgen mit einem gestohlenen Fahrrad bei Tauberbischofsheim unterwegs und wurde von der Polizei erwischt. Der 32-Jährige fuhr gegen 11 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Tauberbischofsheim und Königsheim und wurde kontrolliert. Da die Beamten des Polizeireviers Tauberbischofsheim Alkoholgeruch wahrnehmen konnten, wurde ein Test durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von rund zwei Promille an, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Der Mann wurde dann entlassen und das Fahrrad zunächst aufgrund der Alkoholisierung des Mannes sichergestellt. Gegen 13.30 Uhr kam ein 13-Jähriger zusammen mit seinem Vater zum Polizeirevier und meldete den Diebstahl seines Fahrrades. Hierbei stellte sich heraus, dass dieses durch den 32-Jährigen gestohlen wurde. Eine Stunde später kam dieser wieder zur Dienststelle und wollte tatsächlich das gestohlene Gefährt abholen. Anstatt dem Fahrrad erhielt er noch eine Anzeige und konnte erst nach Beendigung weiterer strafprozessualen Maßnahmen nach Hause gehen.

Boxberg: Frau bei Unfall verletzt

Eine 72-Jährige erlitt bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag bei Boxberg Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Frau befuhr gegen 10.30 Uhr die Kreisstraße 2839 von Boxberg kommend in Richtung Angeltürn. In einer Linkskurve wollte sie die Geschwindigkeit ihres Opel verringern und verwechselte vermutlich das Gas- mit dem Bremspedal. Hierdurch beschleunigte der Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Seniorin fuhr eine Böschung hinunter und blieb in einem Acker stecken. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro.

