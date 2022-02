Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.02.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Tauberbischofsheim: Plakat gestohlen - Zeugen gesucht

Das Werbeplakat einer Corona-Teststation wurde in der Nacht auf Samstag von Unbekannten entwendet. Der oder die Täter durchtrennten zwischen 20 Uhr und 10 Uhr die 24 Kabelbinder, mit denen das Plakat in der Tauberbischofsheimer Pestalozziallee angebracht war und nahmen es mit. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Tauberbischofsheim-Dittigheim: Zeugen nach Diebstahl von Kupferdach gesucht

Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht nach Zeugen, die Hinweise dazu geben können, wer die kupferne Dachabdeckung einer Kapelle in Tauberbischofsheim-Dittigheim gestohlen hat. Zwischen 14 Uhr am Freitagnachmittag und 14.30 Uhr am Samstag entfernten der oder die Unbekannten die Kupferabdeckung der Kapelle in der Straße "Am Höhberg" und entwendeten diese. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Großrinderfeld-Gerchsheim: Einbruch scheitert an der Haustür

Einbrecher scheiterten am Sonntag an der Eingangstür eines Einfamilienhauses in Großrinderfeld-Gerchsheim. Der oder die Unbekannten versuchten am Sonntag zwischen 2 Uhr und 8.30 Uhr die Haustür des Gebäudes in der Herrenstraße aufzubrechen, gelangten allerdings nicht ins Innere des Gebäudes. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um die Herrenstraße beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

