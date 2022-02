POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.02.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Neuenstein: Über 5.500 Euro Schaden

Auf über 5.500 Euro beläuft sich der Schaden eines Unfalls vom Samstagmorgen auf einer Kreisstraße bei Neuenstein. Ein 69-Jähriger war gegen 7.30 Uhr mit seiner Citroen samt Anhänger zwischen Mangoldsall und Langensall unterwegs, als ihm ein dunkles Fahrzeug teilweise auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Der Mann bremste ab und verlor dabei die Kontrolle über sein Gespann, weshalb er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der unbekannte Lenker des entgegenkommenden PKWs, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Das Polizeirevier Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07940 9400, zu melden.

Öhringen: Unfall beim Abbiegen - Zwei Leichtverletzte

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in bislang unbekannter Höhe waren die Folge eines Unfalls am Sonntagabend in Öhringen. Eine 28-Jährige bog mit ihrem BMW gegen 20.30 Uhr von der Uhlandstraße in die Pfedelbacher Straße ab und stieß dabei mit dem auf der Uhlandstraße entgegenkommenden BMW einer 21-Jährigen zusammen. Beide Frauen wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Öhringen: Hoher Sachschaden bei Unfall

Etwa 40.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Unfalls am späten Samstagabend in Öhringen. Ein 33-Jähriger stieß mit seinem Mercedes gegen 22.30 Uhr in der Kreuzung der Schillerstraße und der Bahnhofstraße mit dem VW einer 20-Jährigen zusammen. Der Mann war aus der wartepflichtigen Bahnhofstraße in den Kreuzungsbereich eingefahren. Durch den Aufprall wurden die 20-Jährige und ihre beiden 20 und 18 Jahre alten Mitfahrer leicht verletzt. Sowohl die C-Klasse als auch der Golf mussten abgeschleppt werden.

