Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210908.3 Kellinghusen: Portemonnaie entwendet

Kellinghusen (ots)

Dienstagmittag hat ein Unbekannter eine Frau während des Einkaufens in Kellinghusen bestohlen. Der Dieb erbeutete ein Portemonnaie, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr tätigte die Anzeigende ihre Einkäufe bei Lidl An der Stör. Ihr Portemonnaie verwahrte sie währenddessen in einem Rucksack, den sie auf dem Rücken trug. An der Kasse musste die 60-Jährige schließlich feststellen, dass ihre Geldbörse mitsamt 50 Euro aus dem Rucksack fehlte. Eine verdächtige Person war der Geschädigten nicht aufgefallen.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sollten sich bei der Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 melden.

Merle Neufeld

