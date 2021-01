Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Smartphone- Diebstahl - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

Kreis Herzogtum Lauenburg - 19.01.2021 - Lauenburg

Am 19. Januar 2021 kam es gegen 17 Uhr zu einem Diebstahl eines Smartphones in Lauenburg im Bereich Reeperbahn / Büchener Weg.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ging ein 50-jähriger Mann aus Hanau auf dem Fußweg der Reeperbahn und hielt hierbei sein Smartphone in der Hand. In Höhe der Zufahrt zum Parkplatz der Firma "Dänisches Bettenlager" bemerkte er einen Fahrradfahrer, der an ihm vorbeifuhr, dann auf den Parkplatz abbog und dort wendete. Daraufhin fuhr er wieder an dem Fußgänger vorbei, in Richtung Lütauer Chaussee. Im Vorbeifahren ergriff der Fahrradfahrer das Smartphone des Geschädigten und flüchtete. Die Person trug eine dunkle Jacke und hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen. Weitere Täterhinweise konnte der 50-jährige nicht machen. Bei dem Stehlgut handelt es sich um ein Smartphone im Wert von ca. 300 Euro.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Lauenburg unter der Telefonnummer 04153-30710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Jacqueline Fischer

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell