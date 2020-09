Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern/Landkreis Waldshut: Unfallflucht - Fußgängerin angefahren und leicht verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem ausparkenden VW und einer Fußgängerin kam es am Mittwoch, 09.09.2020, gegen 12.10 Uhr, auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Höchenschwander Straße. Nach Angaben einer 35-jährigen Frau ging diese über den Parkplatz, als ein VW rückwärts ausparkte und sie an der linken Körperseite berührte. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt. Sie hatte noch gegen den Kofferraum des VW geschlagen. Die VW-Fahrerin fuhr jedoch in Richtung Schluchsee weg. Es soll sich um einen VW Golf, silber mit WT-Zulassung, gehandelt haben, welcher von einer Frau geführt wurde. Der Unfall wurde offensichtlich durch Zeugen wahrgenommen. Der Polizeiposten St. Blasien ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht und bittet Zeugen sich unter 07672 92228-0 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell