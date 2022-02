Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.02.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person hat mit ihrem Fahrzeug in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Mosbach einen Schaden von etwa 500 Euro verursacht. Ein 29-Jähriger stellte seinen VW Up! Am Samstag gegen 21.30 Uhr in der Solbergallee ab. Als er am nächsten Morgen gegen 10.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Unfall fest. Ein unbekannter Fahrzeuglenker war gegen den geparkten PKW gefahren und hatte sich entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Mosbach bittet Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090, zu melden.

Elztal: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Schaden von circa 3.000 Euro hat am Freitagnachmittag eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in Elztal-Neckarburken verursacht. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer kollidierte zwischen 16.30 und 17.30 Uhr mit seinem Gefährt einen, mit einem in der Beethovenstraße, geparkten VW Sharan. Aufgrund der Schadenslage vor Ort geht die Polizei von einer Anhängerkombination aus. Der Verursacher fuhr davon, ohne den Zusammenstoß der Polizei oder dem Halter zu melden. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Hardheim: 7.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Auf 7.000 Euro beläuft sich der Sachschaden bei einem Unfall am Samstagmorgen in Hardheim. Auf der Landstraße zwischen Rüdental und Steinfurt überholte eine 33-Jährige gegen 10 Uhr mit ihrem Fiat einen VW Polo einer 36-Jährigen. Die Polo-Lenkerin bog ab und stieß mit ihrem Fahrzeug mit dem auf gleiche Höhe fahrenden Punto zusammen. Beide Fahrerinnen wurden nicht verletzte. Die Autos waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden.

Mosbach: Unfallflucht in Kernstadt - Zeugen gesucht

In der Schwanengasse in Mosbach streifte eine unbekannte Person von Samstag auf Sonntag mit ihrem Fahrzeug einen geparkten Seat. Der Schaden von etwa 1.000 Euro wurde zwischen 18.30 Uhr am Samstag und 11.40 Uhr am Sonntag verursacht. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seine Daten zu hinterlassen oder den Unfall bei der Polizei zu melden. Die 43-jährige Halterin des Seat Leon bleibt auf dem Schaden sitzen, sollte der Verursacher nicht ermittelt werden können. Zeugen die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefonnummer 06261 8090, zu melden.

