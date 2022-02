Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.02.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Januar bis zum vergangenen Wochenende Zugang zu einer Wohnung in Bad Rappenau und stahlen Wertgegenstände. Die Täter hebelten zwischen dem 11. Januar und vergangenem Sonntag eine Türe auf und gelangten so in die Wohnung in der Kirchenstraße. Neben den Wertsachen wurden auch Unterlagen gestohlen und Gegenstände in den Räumen verteilt. Der entstandene Sachschaden an der Türe beträgt rund 1.500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefonnummer 07131 104 4444, zu melden.

Eppingen: Hoher Schaden nach Unfall mit vier Fahrzeugen

Rund 20.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Samstag in Eppingen. Eine 51-Jährige war gegen 3.15 Uhr mit ihrem Renault auf der Bismarckstraße ortsauswärts unterwegs, als sie mit einem geparkten Pkw kollidierte. Hierbei wurde dieser auf zwei weitere Fahrzeuge geschoben. Da die Frau vermutlich unter der Beeinflussung von Alkohol stand, wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Sie muss nun mit einer Anzeige und Konsequenzen für ihren Führerschein rechnen.

Heilbronn: Verletzte nach Rotlichtverstoß

Eine leicht verletzte Person und zwei wirtschaftliche Totalschäden sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagabend in Heilbronn. Der 51-jährige Fahrer eines VW Golf fuhr gegen 21 Uhr auf der Brüggemannstraße von der Salzstraße kommend. An der Kreuzung zur Austraße zeigte die Ampel rot, weshalb er anhielt. Eine 32-Jährige war zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Renault auf der Austraße unterwegs. Sie kam von der Weipertstraße und ihre Ampel zeigte grün. Als sie die Kreuzung überquerte fuhr der Golf-Fahrer bei roter Ampel los und es kam zum Unfall. Der Pkw der Frau wird auf ein Verkehrsschild geschoben und kommt auf diesem zum Stehen. Die 32-Jährige wird hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstehen Totalschäden von rund 15.000 Euro. Bei dem 51-Jährigen wird bei einem Test ein Alkoholgehalt von mehr als 1,5 Promille festgestellt. Daher wird im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Heilbronn-Horkheim: Betrunkener Traktorfahrer sorgt für viele Schäden

Ein 85-jähriger Traktorfahrer sorgte in der Nacht auf Samstag in Heilbronn-Horkheim vermutlich für Schäden von knapp 10.000 Euro. Der Senior fuhr mit seinem landwirtschaftlichen Gefährt zwischen 22 Uhr am Freitag und 3 Uhr am Samstag durch die Schleusenstraße, die Obere und die Untere Kanalstraße sowie über das Gelände des Bildungs-Campus und verursachte hierbei mehrere Unfälle, von denen er sich allesamt entfernte. Der Mann beschädigte auf seiner Tour zwei geparkte Pkw, einen Radwegweiser, einen Gartenzaun, ein Verkehrszeichen, zwei Poller und eine Parkplatzschranke. Mehrere Hinweise führten die Beamten zu dem 85-Jährigen, der in der Gaswerkstraße auf seinem Traktor saß und schlief. Nachdem der Mann geweckt werden konnte, nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr, weshalb ein Test durchgeführt wurde. Dieser ergab um 6 Uhr noch mehr als 0,5 Promille. Nach der Blutentnahme im Krankenhaus wurde der Mann nach Hause gebracht und händigte dort seinen Führerschein aus. Er muss nun mit Anzeigen rechnen.

Jagsthausen: Thuja-Hecke in Brand geraten

Rund 4.000 Euro Schaden entstand am Sonntag bei einem Feuer in Jagsthausen. Aus bisher unbekannter Ursache geriet gegen 6 Uhr eine Thuja-Hecke in der Kirchenfeldstraße in Brand, welche auf einer Fläche von rund 30 Metern zerstört wurde. Die Flammen konnte durch die Feuerwehr Jagsthausen gelöscht werden. Das Polizeirevier Neckarsulm sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zum Brandausbruch geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

B39 / Weinsberg: Gefährdete Fahrzeuglenker gesucht

Das Polizeirevier Weinsberg sucht Fahrzeuglenker die am Sonntagabend auf der Bundesstraße 39 bei Weinsberg durch einen Mercedes-Fahrer gefährdet wurden. Mehrere Zeugen meldeten gegen 22 Uhr einen dunklen Pkw, der im Gegenverkehr in Richtung Schemelsbergtunnel Weinsberg fahren würde. Der 83-jährige Fahrer konnte durch eine Streife in der Straße "Hasenmühle" angetroffen werden. Ob durch seine Fahrweise andere Fahrzeugführer gefährdet wurden ist nicht bekannt. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

